Ajaccio : ​« Run and Gun », une première édition réussie à Vignetta

Coureurs, trailers et sportifs amateurs s’étaient donné rendez-vous ce week-end à Vignetta pour ce nouvel événement alliant course à pied et tir sportif au laser. Organisée par Alain Mazoyer, la manifestation a su séduire son public. « Franchement, je n’ai eu que des retours positifs. Tout le monde a pris du plaisir. Nous avons eu près de 80 participants, dont certains se sont réinscrits le dimanche après avoir couru le samedi, preuve que le concept plaît ! Ce n’était pas évident à organiser, car une nouveauté fait toujours un peu peur. Mais il suffit de se lancer. Maintenant, nous envisageons de pérenniser la discipline. Nous avons eu des sessions complètes avec la participation du CTCA et de l’association Tous Pour Chacun. Ensemble, nous allons réfléchir à des variantes, avec des courses sur sentier, sur sable, voire sur neige. Les possibilités sont infinies », s’enthousiasme Alain Mazoyer.



Thibaut Gire (CTCA), le plus rapide

Les différentes sessions qui se sont enchaînées entre samedi et dimanche ont permis de récompenser les plus rapides. À l’issue du week-end, c’est Thibaut Gire, jeune triathlète du CTCA et champion d’Europe de cross-triathlon (catégorie 25/29 ans), qui s’est montré le plus performant, aussi bien sur les cinq tours de 800 mètres que sur les quatre séries de tir (debout et couché) qui ont rythmé l’épreuve.



Carole, 3e au classement général dimanche et 1re féminine, s’est prise au jeu : « Je fais régulièrement du trail et cette nouvelle épreuve permet de découvrir autre chose. Gérer la course et les tirs, ce n’est pas évident, surtout quand on n’a pas l’habitude. Le tir debout demande une sacrée concentration et une bonne technique. L’organisation était géniale et je m’inscrirai sans hésiter si une nouvelle épreuve est proposée. »



Au vu de l’engouement et des retours enthousiastes des participants, nul doute que la discipline a de beaux jours devant elle en Corse.