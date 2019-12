Air Corsica devient membre de l’ European Regions Airlines Association

En adhérant à l’ERA, Air Corsica a pour objectif d’élargir son éventail de contacts, d’intensifier ses échanges avec des compagnies de taille similaire, et de participer à des innovations propres au transport aérien régional dans le cadre d’une politique éco-responsable.



En effet l’ERA est destinée à défendre les intérêts communs de cette catégorie de transporteurs aériens, dont certaines, à l’instar de la compagnie aérienne insulaire, assurent des lignes régulières sous Délégation de Service Public.



Plus globalement, la mission de l’ERA est de contribuer à promouvoir le transport aérien régional comme un outil de mobilité sûr, prospère, durable et efficace. Ses objectifs sont revus chaque année et pilotés par divers groupes de travail (législation, maintenance, opérations, etc...) composés d’experts issus des compagnies membres, les conclusions des travaux étant partagées avec les autres acteurs.



Air Corsica confirme ainsi son positionnement en tant que compagnie aérienne européenne dynamique, engagée et délibérément tournée vers l’avenir.



« Comme toutes les compagnies aériennes, Air Corsica est engagée sur un double challenge qui consiste à mener de pair rentabilité et développement durable. - a commenté Luc Bereni, Président du Directoire d’Air Corsica - C’est en ce sens que les actions de l’ERA représentent un excellent levier pour soutenir nos initiatives et pour partager nos préoccupations. L’ERA donne l’opportunité à ses membres de s’exprimer d’une seule et même voix à Bruxelles et partout où les intérêts communs des compagnies aériennes régionales méritent d’être défendus collectivement »



« Je suis très heureuse d'accueillir Air Corsica parmi les membres de l'ERA. Air Corsica est un bel exemple d'une compagnie aérienne offrant une connectivité régionale essentielle, contribuant au développement économique et social de la Corse. Je ne doute pas qu’Air Corsica puisse rapidement constituer une valeur ajoutée essentielle à notre communauté, qui comprend plus de 50 compagnies aériennes, renforçant ainsi le poids de l'ERA dans le domaine de l'aviation européenne ». A de son coté souligné Montserrat Barriga, Directrice générale de l’ERA.