Air Corsica : 9 nouvelles escapades européennes depuis la Corse

Forte du succès rencontré par ces escapades hivernales, ainsi que par les vols récemment lancés vers Rome et Marrakech, qui sont déjà complets, Air Corsica a décidé de célébrer l'automne en proposant neuf nouvelles destinations européennes depuis la Corse.



Cette année, pour la première fois, des nouvelles villes européennes sont proposées au départ des quatre aéroports de l'ile, offrant ainsi davantage de possibilités aux insulaires de s'évader le temps d'un court séjour. "Depuis dix ans maintenant, le succès de nos 'Escapades Européennes' qui ne se dément pas nous incite à rechercher comment améliorer un produit tellement apprécié par notre clientèle corse. Afin de connecter en direct la Corse à toujours plus de destinations, Air Corsica a choisi d'offrir aux insulaires davantage de possibilités de s'évader, le temps d'un court-séjour. Je leur souhaite de très beaux vols en notre compagnie." explique avec satisfaction la présidente du Conseil de surveillance d'Air Corsica, Marie-Hélène Casanova-Servas.



Les insulaires pourront visiter l’Espagne et le Portugal en novembre, puis les très renommés marchés de Noël allemands, polonais ou hongrois. Les grandes métropoles ibériques de Séville, Lisbonne, Madrid, Valence et Barcelone sont en effet au programme de ces nouvelles escapades depuis les aéroports de Bastia, Ajaccio, Figari et Calvi. En décembre Cologne, Munich, Cracovie et Budapest seront les destinations idéales pour ceux qui recherchent l'esprit festif des fêtes de fin d'année.