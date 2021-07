Agression de Macinaghju : multiples condamnations

A Manca condamne avec la plus grande fermeté l’agression et le lynchage qui ont visé un couple en raison de ses orientations sexuelles dans un bar de Maccinaghju. La barbarie des auteurs n'a rien à envier à celle de leurs cousins germains de l’État Islamique, dont ils partagent pleinement l'idéologie dans leur promotion d'un monde de haine, de dogmes, d’intolérance, de sang et de mort.

LDH Corsica

La Ligue des droits de l'Homme condamne avec la plus grande fermeté la violente attaque qu’ont subie des personnes homosexuelles de la part d’un groupe d’individus. Il s’agit d’un véritable lynchage qui ne peut demeurer impuni. La Ldh exprime sa pleine solidarité avec les victimes. »



Le préfet de Haute-Corse a appris avec indignation l’agression physique et les insultes à caractère homophobe à l’encontre d’un couple hier soir à Macinaggio en raison de son orientation sexuelle ainsi que d’une troisième personne.Il condamne avec la plus grande fermeté cette agression lâche et violente par un groupe de personnes et adresse tout son soutien aux victimes et à leurs proches.De tels actes n’ont pas leur place dans la République.Une enquête est ouverte par le Procureur de la République qui permettra de faire toute la lumière sur ces faits d’une extrême gravité.Les forces de l’ordre, et tous les services de l’État, sont mobilisés au quotidien pour assurer à chacun le droit à vivre en sécurité, quelle que soit l’orientation sexuelleCe qui s’est passé à Macinaggio ce 14 juillet est d'une grande gravité et ne peut être banalisé. Haine, homophobie ce cocktail d’inhumanité a plongé deux personnes dans un moment terrifiant. En bande, les agresseurs violents, irrespectueux et intolérants s’en sont pris à celles-ci en leur reprochant d’être un couple homosexuel. Les victimes ont porté plainte à juste raison. Justice doit leur être rendue et les agresseurs sanctionnés. Le PCF condamne cette lâche agression et exprime son soutien aux victimes et à leurs familles.