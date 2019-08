Agence postale communale de Pietra di Verde : Le service postal évolue et s'adapte aux besoins des usagers

BUREAU DE POSTE DE PIETRA DI VERDE



REPONSE A LA LETTRE OUVERTE DE MONSIEUR PANCRAZI







Monsieur,



Les services de La Poste continueront d’être rendus dans de meilleures conditions pour les habitants du village de Pietra Di Verde.







La démarche consiste à rendre éligible ce point d’accès au fonds de péréquation postal ( il ne l’est pas dans le cadre actuel ), et ainsi le soutenir financièrement et le consolider à l’avenir comme faisant partie de la mission de service public d’aménagement du territoire de La Poste.







La Commission Départementale de Présence Postale Territoriale de Haute-Corse, a voté en faveur du financement de la rénovation et de l’aménagement des locaux de la future agence qui offriront des conditions d’accueil et de service modernisées à la population.







A Pietra di Verde, l’intention de La Poste n’est pas de supprimer le service rendu aux habitants mais de tenir compte de leurs besoins au regard de la modeste fréquentation constatée. Au cœur de l'évolution des modes de vie de la population et de son environnement, La Poste adapte en permanence son réseau en privilégiant la multiplicité des points de contact et en proposant une offre de services et une relation de qualité, adaptées aux demandes des clients.







Les agences postales communales offrent toutes les prestations postales courantes, conformément aux dispositions prévues par la loi du 4 février 1995 « d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » modifiée, autorisant la mise en commun de moyens entre les établissements publics et les collectivités territoriales pour garantir la proximité des services publics sur le territoire.







Si les conditions d’un partenariat équilibré sont réunies, la commune et La Poste définissent ensemble au plan local les modalités d’organisation d’une agence postale communale. Cette agence devient l’un des points de contact du réseau de La Poste géré par un bureau de rattachement, au sein d’un territoire offrant toute la gamme des services de La Poste.







Vous m’interrogez sur le détail et la nature des services postaux qui seront accessibles dans le village de Pietra Di Verde, en voici les éléments principaux :







Affranchissements (lettres et colis ordinaires ou recommandés),

Timbres à usage courant dont timbres et carnets de timbres philatéliques,

Enveloppes Prêt-à-Poster par lots,

Emballages Colissimo,

Emballages à affranchir,

Prêt-à-Expédier Chronopost France Métropolitaine

Pack déménagement, pack garde du courrier, enveloppes de réexpédition

Fourniture d’autres produits postaux sur demande.

Dépôts d’objets y compris recommandés

Retraits d’objets y compris recommandés

Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité

Dépôt des procurations courrier.

Retrait d’espèces sur compte courant postal du titulaire dans la limite de 350 euros par période de 7 jours,

Retrait d’espèces sur Postépargne ou livret d’épargne du titulaire dans la limite de 350 euros par période de 7 jours,

Versements d’espèces sur son propre compte courant postal, dans la limite de 350 euros par période de 7 jours,

Versements d’espèces sur un Postépargne ou livret d’épargne, dans la limite de 350 euros par période de 7 jours.

Dépôt de chèques sur CCP et comptes épargne.

Produits et services de téléphonie « La Poste Mobile »

Produits et services de Partenaires de La Poste.





Je vous informe en outre qu’une borne numérique d’information, composée d’une tablette tactile, de son support et ses équipements périphérique sera mise à disposition de la population dans les futurs locaux de Pietra Di verde.



L’accès à la borne sera en libre-service dans le local recevant le public de l’agence postale, connectée à Internet et permettra à la population d’accéder à des informations relatives au Groupe La Poste et ses produits et services, aux différents services publics et administrations, à la commune, et à tout autre service.



Une autre de vos questions porte ensuite sur l’indemnité compensatrice mensuelle forfaitaire ( non liée au volume d’activité) versée par La Poste : celle-ci-est de 1038 euros pour une commune rurale, 1169 euros lorsqu’il s’agit d’une commune classée en Zone de Revitalisation Rurale, ce qui est le cas pour Pietra Di Verde.



Cette indemnité compensatrice est revalorisée, chaque année au 1er janvier selon l’indice des prix.



Elle permet de compenser les charges de fonctionnement supportées par la commune.



La formation, l’animation de l’agent, l’approvisionnement des stocks, le mobilier, les équipements pour le fonctionnement, le raccordement à Internet, sont fournis et entretenus par La Poste.







En outre, vous souhaitez connaître le montant des travaux qui seront réalisés pour l’aménagement des nouveaux locaux. Je vous confirme qu’ils seront pris en charge par le fonds de péréquation postale territorial, suite à un vote favorable de la Commission Départementale De Présence Postale Territoriale de Haute-Corse. Le remboursement sera conforme aux coût des travaux.







Avec mes salutations distinguées



Pascal Mariani







Copie : Messieurs les élus- Monsieur le Préfet de Haute-Corse- Monsieur le Président de la CDPPT de Haute-Corse