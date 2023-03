Afa : 300 personnes rassemblées après l'attentat contre la mairie

Rappelant que "les Corses n'ont pas besoin d'une surenchère de violence, mais plutôt d'union et de solidarité", le maire d'Afa reste, à l'instar de l'ensemble de ceux qui se sont déplacés, dans un flou total.



"Nous sommes tous dans l'expectative, assure André Paccou, le président de la Ligue des Droits de l'Homme, au premier rang. On sait qu'il y a des revendications portées, mais cette commune est l'une de celles qui a le moins de résidences secondaires. Cherchez l'erreur ! Il faut que les enquêtes soient menées et qu'on puisse avoir la vérité sur ce qu'il se passe parce qu'on a besoin, nous aussi, de cette compréhension. On ne peut pas banaliser ce type d'actes, la société corse a besoin de comprendre ce qui se passe."



"Ce rassemblement démontre à la fois l'incompréhension, l'émotion et la solidarité, complète Gilles Simeoni, le Président du Conseil exécutif de Corse. Je ne connais ni les auteurs, ni les motivations de cet acte, mais lorsque les choses sont incompréhensibles, il faut en revenir à la rigueur des principes. La casa cumuna est un endroit sacré de la démocratie. Nous devons réaffirmer avec force et conviction qu'il ne peut pas y avoir d'autres chemins pour la Corse et notre peuple que ceux de la paix et de la démocratie. Nous voulons l'émancipation de ce pays et que ce peuple soit reconnu dans ses droits, mais c'est indissociable de l'aspiration à la démocratie et de son caractère vivant, qui est un bien commun à tous."



En symbole du soutien affiché envers la municipalité d'Afa, l'ensemble des mairies de Corse-du-Sud seront invitées à fermer leurs portes, mercredi 29 mars.