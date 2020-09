Acqua Nostra : Des travaux sur le Golo pour une autoroute de l’eau de Furiani à San Ghjulianu

Une prise plus grosse

La prise d’eau du Golu, ouvrage en pierres maçonnées édifié en 1928, pâtit aujourd’hui de la vétusté de ses équipements et des dommages subis lors des crues successives. Les travaux doivent répondre à cinq objectifs : consolider, optimiser les prélèvements et leur mise en conformité, accroître la résistance au passage des crues et réduire leurs impacts sur les ouvrages environnants (canal, piste), favoriser le transfert sédimentaire par des chasses régulières, et mieux adapter la réponse à la préservation et à la restauration du milieu aquatique. Cette réhabilitation, jointe à celle de la station de pompage du Lancone, permettra de profiter au maximum des lâchures du barrage de Calacuccia et de capter la totalité du volume autorisé. Actuellement, la dimension du canal, situé en aval de la prise, limite fortement en débit le prélèvement possible. L’OEHC, qui dispose d’un droit d’eau de 15 millions de m3 sur ce barrage, soit 6 m3/s, n’en capte que les deux tiers. Associés à la mise en place d’une coordination des équipes d’EDF et de l’OEHC, et d’un système de supervision performant, les travaux augmenteront le stock de 5 millions m3, « ce qui équivaut au volume de stockage d’un barrage important avec un investissement au moins 20 fois moindre et à court terme. Ce qui nous permettra aussi de compenser la neutralisation temporaire du barrage d’Alisgiani », commente Saveriu Luciani.



Un milieu à restaurer

L’objectif est aussi d’utiliser ces travaux, qui débuteront en novembre, pour restaurer la continuité écologique du fleuve et les milieux aquatiques, notamment par le déplacement du débit réservé de la rive droite vers la rive gauche, à l’amont du prélèvement. Egalement la création d’une passe à anguilles en rive gauche également, d’un ouvrage de dévalaison en rive droite, et d’une vanne clapet visant à restaurer le fonctionnement sédimentaire du cours d’eau. La réhabilitation de la prise d’eau prendra, aussi, en compte une augmentation du débit réservé estival de 322 L/s à 596 L/s. Cette hausse nécessitera une optimisation, ainsi qu’un système de supervision et d’assistance à l’exploitation du système hydraulique du Golu afin de conserver une captation de la ressource optimale et coordonnée avec les lâchures du barrage EDF de Calacuccia. Le coût financier de cette modernisation atteint 3,3 millions d’euros HT, financé à 47 % par l’Etat, via le PEI4, à 37 % par la Collectivité de Corse, et à 16 % par l’Agence de l’Eau.