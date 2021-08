Accident de la circulation à Ponte-Leccia : 4 blessés

La rédaction le Dimanche 29 Août 2021 à 11:19

Un. accident de la circulation s'est produit peu après 10h45 ce dimanche 29 août sur la route territoriale 20 à la sortie nord de Ponte-Leccia. 3 voitures et une moto sont impliquées. Le SIS 2 B a mobilisé sur place 2 ambulances de Ponte-Leccia et Corte et un un véhicule radio médicalisé de Corte également. La route a été coupée pour permettre aux secours d'intervenir.