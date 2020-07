ACG Management devient Smalt Capital

Créée en 2000, Smalt Capital (anciennement ACG Management) est une société française de capital- propres de PME non-cotées. Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, la société propose des solutions d’investissement pour le grand public ainsi que des investisseurs institutionnels.

Smalt Capital est signataire des PRI (Principles for Responsible Investment)



À l’heure où les fonds de capital investissement s’inscrivent comme des acteurs forts de la reprise, Smalt Capital entend rendre le métier plus accessible et fait le choix de fédérer et d’inciter les investisseurs à soutenir la relance et la croissance des entreprises et, plus globalement, de l’économie. Elle s’applique donc à créer des fonds d’investissement à destination d’un public élargi et à des tickets d’investissement accessibles. Tout comme elle s’engage à proposer une gamme de fonds plus responsables.