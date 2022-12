A table : tresse feuilletée saumon et poireaux avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

- 1 pâte feuilletée

- 2 pavés de saumon

- 5 blancs de poireaux émincés

- 1 briquettes de crème semi épaisse

- 1 cuillère à soupe de moutarde

- 1 noix de beurre - sel et poivre

- 1 jaune d'oeuf - quelques graines de sésame.





Préparation

1/ placez vos poireaux émincés dans une poêle avec une noix de beurre et laissez cuire, au fur et à mesure rajoutez un peu d'eau pour les faire fondre. Attendez que l'eau soit absorbée en totalité.

2/ une fois vos poireaux tondants, rajoutez la moutarde, la briquette de crème, le sel et le poivre et terminez la cuisson. Il faut qu'elle ait une texture épaisse et non pas liquide. * préchauffez le four à 180°*

3/ pendant ce temps, retirez la peau du saumon, déroulez votre pâte feuilletée et placez les pavés de saumon crus en long au centre de la pâte.

4/ laissez refroidir votre fondue de poireaux puis placez la sur les pavés de saumon. Salez et poivrez.

5/ enfin, entaillez votre pâte feuilletée en bandes et repliez sur le dessus pour former une tresse.

6/ badigeonnez votre pâte de jaune d'oeuf battu et parsemez quelques graines de sésame. 7/ placez au four pour 30mn à 180°, jusqu'à ce que votre tresse soit bien dorée.

Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie