A table : quiche épinard et saumon avec la petite cuisine de Marie

Recette simple et gourmande pour vos pique-nique ou repas ! Accompagnée d’une salade verte.

- sel et poivre





Préparation

1/ faites réduire les épinards à la poêle et essorez les. Réservez.

2/ faites cuire les pavés de saumon à la poêle et réduisez en miette puis rajoutez la gousse d’ail et les épinards essorés et mélangez.

3/ étalez une pâte brisée puis versez le mélange épinard saumon. Étalez. Rajoutez de l’emmental.

4/ dans un bol battez en omelette les œufs et la crème le sel et le poivre et répartissez le mélange sur la tarte.

5/ enfournez pour 30 minutes à 180°. Sortir quand c’est bien doré.