A table : les montecaos avec la petite cuisine de Marie

Les montecaos, vous connaissez ? Un petit biscuit ultra sablée au goût de vanille et de cannelle, à l’origine se sont des petits biscuits pieds-noirs ou espagnols.



Recette

1/ Préchauffez le four à 190°C chaleur tournante

2/ Dans un saladier, mélangez les ingrédients secs : farine + poudre d'amande + sucre + levure + cannelle

3/ Mélangez les ingrédients secs

4/ Ajoutez l'huile tout en continuant de mélanger d’abord au fouet et ensuite à la main. La pâte doit former des amas. Vous allez ensuite former une grosse boule.

5 - Roulez des petites boules de pâtes entre vos mains

En roulant ainsi la pâte entre vos deux paumes une petite toupie va se former

6 - Posez chaque boule sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé.

7 - Appuyez très légèrement avec votre pouce dessus pour créer un petit "creux" sur la toupie et saupoudrez de cannelle chaque mantecaos

8 - Cuire entre 20-30 minutes (ici pour la taille des miens, 20 minutes ont suffit)

N’oubliez pas de couvrir votre pâte de papier film pour ne pas quelle forme une croûte entre chaque fournée.

C'est prêt.