A table : la soupe a l'oignon avec… La petite cuisine de Marie

Beaucoup d’oignons, du vin blanc, du Comté : Vous avez deviné ? Soupe à l’oignon, croûtons de pain, gratinée au Comté de 12 mois d’âge.



Ingrédients

Pour 4 personnes

8 oignons doux

75g de beurre

1c.a.s de sucre

1c.a.s de maïzena

2 litres de bouillon de volaille (eau + bouillon cube)

10 cl de vin blanc sec

200g de comté râpé

Sel

Poivre

8 tranches de pain



Préparation

Faire fondre le beurre dans une grande casserole y ajouter les oignons finement taillés.

Faire colorer les oignons sans les brûler y ajouter un peu d’eau si cela colore trop. Toujours à feu doux !

Incorporer la farine et le vin blanc, mélanger le tout et verser l’eau et le bouillon cube.

Assaisonner à souhait et laisser mijoter environ une heure à frémissement. Laisser réduire l’eau de moitié, tout doucement, il faut que toutes les saveurs se mélange et que la soupe épaississe. Une fois cuite vous avez le choix de laisser les morceaux, ou mixer !





Dans les bols insérer une première partie des morceaux de pain et le fromage.

Verser la soupe dessus, une bonne dose ! et remettre les morceaux de pain et du fromage râpé dessus.

Ne pas hésiter à remettre un tour de moulin à poivre.

Dernière étape : mettre au four en mode grille. Au dernier moment, rajouter dessus un œuf mollet.



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie