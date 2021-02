A table : la recette spaghetti à la Burrata sauce tomate au basilic avec... la Petite Cuisine de Marie

Je crois que le soleil commence à vraiment me manquer, j’avais besoin de saveurs d’été et j’ai trouvé tout ce qu’il me fallait pour le repas parfait !



Des spaghetti à la Burrata sauce tomate au basilic et huile d’olive accompagné d’un verre de rosé Tentation du domaine @domaineterravecchia un gris rosé léger à boire entre copines 🥂



Ingrédients :

- 300g de spaghetti

- 2 boites de pulpe de tomates en des

- du basilic

- de l’huile d’olive

- 1 gousse d’ail

- 1 oignon

- 1/2 carreau de sucre

- 1 branche de basilic

- sel et poivre



1/ faite dorer l’oignon et l’ail émincés dans de l’huile d’olive dans une poêle à feu fort.

2/ une fois colorés, versez la pulpe de tomates et laissez réduire pendant 15 minutes. A mi cuisson placez quelques feuilles de basilic (4) le sel et le poivre et 1/2 carreau de sucre mélangez en continue.

3/ faite cuire le pâtes le temps indiqué

4/ une fois cuites, placez les dans la sauce et mélanger.

5/ dressez les pâtes et placez la burrata avec un filet d’huile d’olive, du sel, du poivre et des feuilles de basilic.

6/ servez avec un verre de rosé @domaineterravecchia bien frais et dégustez.



Bon appétit avec @lapetitecuisinedemarie