A table : involtini d’aubergine à la ricotta avec… La petite cuisine de Marie

Le choix de la recette

L'aubergine est un produit de saison, mais nombreuses sont les personnes qui jardinent et qui manquent d’idées pour cuisiner leurs produits qui arrivent en grande quantité.



La recette

Involtini d’aubergine à la ricotta, sauce tomate basilic gratinés au parmesan.



Les ingrédients pour 3 personnes en accompagnement d’une viande

- 3 aubergines

- 1 c. à soupe d'huile d'olive

- 1 pincée de gros sel

- 1 pot de sauce tomate basilic @potagersignoria

- 250 grammes de ricotta

- 150 grammes de parmesan

- poivre



Préparation

Préchauffez votre four à 200°C.

Coupez les aubergines dans le sens de la longueur, en tranche d'environ 3-4 mm d'épaisseur.

Badigeonnez les tranches d'aubergine d'huile d'olive avec un pinceau et ajoutez le sel pour faire sortir l’eau des aubergines.

Placez les tranches sur une plaque de cuisson et faites cuire au four environ 20 minutes en retournant à mi-cuisson. Il faut que les tranches soient bien cuites et légèrement dorées.

Râpez le parmesan.

Dans un bol, mélangez la ricotta avec la moitié du parmesan râpé (75g) et du poivre.

Ajoutez la sauce tomate dans le fond de votre plat et répartissez bien.

Une fois vos tranches d'aubergine cuites, sortez-les du four et laissez les tiédir quelques minutes.

Prenez une tranche d'aubergine, ajoutez une bonne cuillère à café du mélange ricotta-parmesan à une extrémité, et roulez la tranche sur elle-même.

Placez l'involtini dans le plat

Répétez l'opération avec les tranches d'aubergine restantes.

Une fois tous les involtini prêts, ajoutez le parmesan restant sur le dessus.

Enfournez (toujours à 200°C) et faites cuire environ 15mn.

Bon appétit

