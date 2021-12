A table : avec la petite cuisine de Marie

Préparation

1/ Dans une casserole d’eau bouillante faite cuire les pommes de terre

2/ Pendant ce temps entaillez la graisse de votre magret en losanges et dans une poêle bien chaude faites le cuire 5 minutes côté peau et 3 minutes côté chair, sortez le gras fondu au fur et a mesure et gardez-le dans un bol.

3/ Quand votre magret est cuit, réservez-le dans du papier aluminium fermé dans un four préchauffé à 100° pour qu’il reste chaud et que la chair se détende.

4/ Quand les pommes de terre sont cuites, écrasez-les au presse purée ou a la fourchette, ajoutez au fur et a mesure vos morceaux de beurre et remuez jusqu’à obtenir une purée lisse, délayez avec un filet de crème, salez et poivrez à votre convenance. Réservez votre purée sur un feu doux.

5/ En dernier, préparez votre sauce. Dans la poêle qui a servi a la cuisson du magret, faire revenir votre échalote émincée dans le gras du magret, puis une fois l’échalote dorée, ajoutez-y le miel de printemps AOP miel de corse puis le velours de clémentine et déglacez à feu doux jusqu’à l’obtention d’une sauce sirupeuse.

6/ Dressez votre assiette avec une belle quantité de purée, votre magret encore chaud coupé en lamelles, une cuillère généreuse de sauce, quelques feuilles de salade et des noisettes torréfiées.