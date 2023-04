A table : Papillote de saumon et légumes avec #lapetitecuisinedemarie

Une idée de repas sain et équilibré, a accompagner avec du riz par exemple.-1 pavé de saumon- 1/2 courgette- 1/2 tomate - oignon- 2 rondelles de citron- sel poivre et herbes de Provence1/ Vous avez juste à dresser vos légumes et votre pavé de saumon, de surmonter le tout de rondelles de citron, herbes de Provence, sel et poivre.2/ Enfin, fermez vos papillotes et placez-les sur une plaque allant au four pour 20min à 170°Bon appétit avec #Iapetitecuisinedemarie