A table : Comment réaliser des beignets au Brocciu ?

Pour réaliser cette recette, vous allez, tout d’abord, avoir besoin d’un e friteuse électrique permettant d’atteindre les 175 °C au moins. Par la suite, il vous faudra plusieurs équipements de cuisine classiques comme un saladier, une cuillère en bois, une écumoire et un plat.Au niveau des ingrédients pour réaliser cette recette de beignets au Brocciu, il vous faut :500 grammes de Brocciu AOP 500 grammes de farine,1.25 litre d’eau,1 pincée de sel,1 sachet de levure chimique,2 œufs (de plein air de préférence),1 blanc d’œuf,1 citron,Du sucre en poudre selon la convenance, De l’huile d’olive.Dès lors que vous aurez rassemblés tous ces ingrédients et ces équipements, vous pourrez commencer la recette.Comment réaliser des beignets au Brocciu ?Cuisiner des beignets au Brocciu est très simple, mais nécessite un certain niveau d’exigence dans les dosages toutefois. En effet, une pâte trop liquide aurait pour effet de rendre la confection beaucoup plus périlleuse.Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, une à deux pincées de sel et un zeste de citron.Dans cette préparation, rajouter 2 œufs puis mélanger le tout à la spatule ou la cuillère puis au fouet afin de donner une bonne texture.Verser l’eau petit à petit afin que le mélange soit homogène tout en évitant au maximum la formation de grumeaux.Finir de mélanger avec une cuillère en bois afin de sentir la consistance. De plus, il ne faut pas hésiter à rajouter un peu d’eau afin de liquéfier la pâte.Laisser reposer 2 heures.Une fois que la pâte a bien reposé, couper le brocciu en petits morceaux et incorporer le fromage à la pâte en la faisant rouler à chaque morceau.À l’aide d’une cuillère, plonger un par un les beignets dans la friteuse.Laisser cuire environ 1 minute de chaque côté afin que le beignet soit bien doré.Les sortir de l’huile à l’aide d’une écumoire et les déposer sur un plat recouvert d’essuie-tout pour absorber l’huile.Pour conclure, rouler les beignets dans du sucre en poudre afin de les rendre encore plus savoureux.Servir chaud de préférence, même si des beignets froids peuvent aussi être une possibilité.Grâce à cette recette, vous aurez confectionné des beignets au Brocciu, ce fromage typiquement corse.