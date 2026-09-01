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A màghjina - L'ora d’oru à u stagnu di Chjurlinu


le Mardi 8 Septembre 2026 à 07:19

Dans les premières lueurs de ce matin, les flamants roses se sont regroupés sur les eaux du stagnu di Chjurlinu, l’étang de Biguglia. Au lever du soleil, la lumière rasante donne à la lagune des teintes cuivrées et prolonge les silhouettes des oiseaux dans leurs reflets. Une scène paisible au cœur de cette zone humide, halte et lieu de vie pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
Si, comme Hyacinthe Sambroni , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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