A màghjina - L'ora d’oru à u stagnu di Chjurlinu
Dans les premières lueurs de ce matin, les flamants roses se sont regroupés sur les eaux du stagnu di Chjurlinu, l’étang de Biguglia. Au lever du soleil, la lumière rasante donne à la lagune des teintes cuivrées et prolonge les silhouettes des oiseaux dans leurs reflets. Une scène paisible au cœur de cette zone humide, halte et lieu de vie pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
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