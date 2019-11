A Vignola on a observé la transition de Mercure devant le Soleil

14h15 et pendant près de deux heures, le ciel s'est miraculeusement dégagé permettant ainsi aux visiteurs d’apercevoir le petit point noir de la planète à contre-jour sur le disque solaire.

Prochain RdV astronomique (à observer de chez soi, en famille), dimanche soir prochain, 17 novembre, pour l'observation du maximum des étoiles filantes dites des "Léonides". Pour avoir une chance de les observer, si la météo est favorable, il faudra regarder le ciel entre l'horizon Est et le zénith.

Attention, le mot "chance" est utilisé volontairement car une "pluie d'étoiles filantes" est toujours un phénomène ... aléatoire.

Ce 11 novembre la plus petite planète du système solaire est passée dans l’ombre de notre étoile. Un phénomène rare qui ne se produit qu'une dizaine de fois par siècle et que une centaine d'ajacciens ont pu observer grâce à l'ouverture extraordinaire du club ajaccien d'astronomie de Fignola. Même si à cause du mauvais temps à 13h35 on n'a pas pu observer le début du passage de Mercure devant le Soleil, vers