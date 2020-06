A Manca s’oppose avec la plus grande fermeté au projet du groupe Anda per Dumane

Les lobbies de l’industrie du tourisme escomptent avoir gagné la bataille de l’opinion sous les effets d’une propagande permanente. En cela ils se trompent lourdement.

Au sein de la société corse, le refus de la mise en coupe réglée de notre pays s’exprime fortement. La fumeuse théorie du ruissellement mise à la mode locale ne convainc qu’une poignée d’inconscients. Personne ne croit sincèrement que les retombées économiques de l’industrie du tourisme profitent à l’ensemble des Corses en général et des dizaines de milliers de femmes et d’hommes, en particulier celles et ceux survivant à la limite extrême du seuil de pauvreté. Depuis les années 70 on nous serine avec ce développement basé sur le tourisme, il n’a fait qu’appauvrir les Corses et enrichir une minorité.

Le Medef et sa représentation politique, dont M. Orsucci fait partie, se livre à une offensive de tous les instants en exigeant encore plus de prébendes publiques, et encore moins de contributions fiscales et sociales. Cette minorité prétend parler au nom des intérêts du peuple Corse. Elle s’arroge ainsi le rôle de direction politique.

Il est plus que grand temps d’opposer aux tenants du Totalitourisme, au Medef et à toutes les forces politiques qui les soutiennent, un front public, politique, social et culturel.

C’est le monde du travail qui fait ce pays au quotidien, c’est donc à lui de décider des grandes orientations susceptibles de répondre effectivement à nos besoins collectifs.

La Corse n’est pas une propriété privée aux mains d’une poignée de prévaricateurs.

La bataille du « jour d’après » a commencé. C’est un affrontement, pour l’instant de moyenne intensité, qui oppose les classes sociales. C’est de cela dont M. Orsucci et ses amis devraient prendre rapidement conscience.

De A MancaA Manca s’oppose avec la plus grande fermeté au projet du groupe Anda per Dumane qui, par la voix de son leader Jean-Charles Orsucci, se propose d’octroyer une prime à des familles de touristes ayant souscrit à des tests de dépistage.Cette proposition est une véritable provocation. Elle est aussi révélatrice d’une arrogance sans limite dont font preuve les tenants d’un néo libéralisme qui a pourtant fait la démonstration de son mépris pour le Bien Commun.