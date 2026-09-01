À Guagno, le Rotary Club Ajaccio Sud Corse met la solidarité en mouvement

Un véhicule pour retrouver un peu de mobilité, mais aussi davantage de liberté. Jeudi 27 août, le Rotary Club Ajaccio Sud Corse a officiellement remis les clés d’un Renault Kangoo au foyer d’accueil médicalisé de Guagno. Le véhicule permettra notamment d’accompagner les résidents à leurs rendez-vous médicaux, mais également d’organiser des sorties et des moments de détente à l’extérieur de l’établissement. Pour les adultes en situation de handicap accueillis au foyer, ce don répond à un besoin très concret. Les véhicules dont disposait jusqu’à présent l’établissement étaient anciens et peu fiables. L’un d’eux avait même nécessité le remplacement de son moteur pour un montant de 9 000 euros, sans que les problèmes soient totalement résolus. « Cela devenait très compliqué pour eux de transporter les résidents. Faute de véhicule adapté et fiable, certaines personnes pouvaient se retrouver isolées au sein du foyer. Le Kangoo va servir à les accompagner chez le médecin, mais aussi à les emmener ponctuellement à la plage ou en promenade », explique Hervé Putzoli, président fondateur du Rotary Club Ajaccio Sud Corse.





Un projet lancé en septembre 2024



Cette remise marque l’aboutissement d’un projet lancé le 1er septembre 2024. Habitués à intervenir au foyer de Guagno, les membres du Rotary y avaient déjà organisé plusieurs actions : goûters, moments conviviaux ou encore dons de matériel. C’est au cours de ces visites que les bénévoles ont pris conscience des difficultés de transport rencontrées par l’établissement. « Nous leur avons demandé de quoi ils avaient réellement besoin. Lorsqu’ils nous ont parlé de leurs véhicules, nous avons réfléchi et nous avons décidé de nous engager pour leur en offrir un », raconte Hervé Putzoli. Pour financer cette acquisition, les membres du club ont multiplié les initiatives pendant près de deux ans. La plus spectaculaire a été le GR20 parcouru en solitaire par leur président, du 1er au 6 septembre 2024. En raison de plusieurs erreurs d’itinéraire, Hervé Putzoli avait finalement couvert 234,5 kilomètres, contre 182 kilomètres pour le tracé officiel. « Les conditions ont été particulièrement difficiles, avec de la pluie, de la grêle, des tempêtes et des éclairs, de jour comme de nuit. J’avais heureusement des balises GPS pour assurer ma sécurité », se souvient-il.





Des clémentines vendues pour financer le véhicule



À cette performance sportive se sont ajoutées les opérations des « Clémentines de l’espoir », organisées entre novembre et décembre en 2024 puis en 2025. Une mobilisation qui exige un important investissement de la part des bénévoles. « Nous achetons nous-mêmes les clémentines et nous louons un camion pour aller les chercher. Elles ne nous sont pas offertes. Nous passons ensuite des journées entières à les mettre en filets avant de les vendre, notamment devant Leroy Merlin ou l’ancien Auchan », détaille le président. Le financement du Kangoo a ainsi reposé sur les fonds propres du Rotary Club Ajaccio Sud Corse, les bénéfices de ces différentes opérations et la participation de plusieurs particuliers, artisans et entreprises. Le club remercie notamment Marie-Pierre Neri, Nathalie Nobili Pieri, Laurine Cesari, Isabelle Pain, Antoine Sichi, Michel Dary, l’artisan glacier Neri, la SARL Électricité générale Pirrolu et la SARL EGMT Taiclet.





Hervé Putzoli regrette, en revanche, l’absence de réponse d’un certain nombre d’acteurs locaux sollicités dans le cadre du projet. « Nous avons écrit aux collectivités de la microrégion, aux pharmacies, aux fournisseurs ainsi qu’à différents établissements publics et privés. Nous n’avons obtenu aucune aide, mais surtout aucune réponse, qu’elle soit positive ou négative. C’est regrettable lorsqu’on connaît les besoins d’un établissement qui accueille une cinquantaine d’adultes en situation de handicap. »





Un nouveau véhicule déjà envisagé



Créé en 2020, le Rotary Club Ajaccio Sud Corse compte aujourd’hui 25 membres. Pour eux, la remise du Kangoo ne devrait pas marquer la fin de leur engagement auprès du foyer de Guagno. L’idée d’acquérir un second véhicule, cette fois d’une capacité de neuf places, a déjà été évoquée. « Cela permettrait d’emmener davantage de résidents en sortie et de leur faire découvrir différents endroits de Corse. Nous venons d’en discuter lors d’une réunion. Rien n’est encore arrêté, mais c’est un nouveau défi que nous pourrions essayer de relever », confie Hervé Putzoli. Au-delà du foyer de Guagno, le club intervient tout au long de l’année auprès de différents publics fragiles. Ses membres organisent notamment des arbres de Noël et des distributions de cadeaux. Ils soutiennent également les femmes victimes de violences et leurs enfants, en participant à l’aménagement de lieux d’accueil ou en finançant des équipements.





Le Rotary a aussi consacré près de 10 000 euros à l’aménagement d’une salle dotée de jeux spécialement adaptés aux personnes en situation de handicap. Il peut enfin apporter des aides ponctuelles, parfois dans l’urgence : achat d’un billet d’avion pour permettre à une personne de se rendre à Marseille pour des soins ou plein de carburant afin qu’elle puisse honorer un rendez-vous important. « Ce sont des actions qui ne se voient pas toujours, mais nous les menons parce qu’elles répondent à des besoins réels », souligne Hervé Putzoli. À Guagno, le Renault Kangoo désormais mis à la disposition du foyer constitue la traduction la plus visible de cet engagement : une solidarité patiemment construite, destinée à faciliter durablement le quotidien des résidents.

