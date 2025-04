À Bastia, le Téléthon Merci salue une mobilisation exceptionnelle en Corse

La solidarité insulaire ne se dément pas. Ce vendredi, au musée de Bastia, la coordination AFM-Téléthon de Haute-Corse a dressé le bilan de la dernière campagne de dons lors du traditionnel "Téléthon Merci". Sur le plan national, l’édition 2024 a permis de récolter 96 553 593 €, contre 92 905 533 € l'année précédente. En Corse aussi, la mobilisation a été forte, avec 564 504 € collectés, en nette hausse par rapport à 2023 (475 570 €). "Une très belle récolte", s'est réjouie Catherine Chateau-Artaud, coordinatrice de Haute-Corse, soulignant que "la générosité des Corses ne se dément pas d'année en année". Sur le terrain, les actions locales ont été particulièrement nombreuses. La Haute-Corse a organisé plus de 140 événements — contre une centaine en 2023 —, pour un montant de 166 304 € récoltés grâce aux spectacles, repas et autres animations.



La matinée a également permis de rappeler le sens du combat du Téléthon. Un best of des 30 heures d’émissions télévisées et des nombreuses initiatives locales a été diffusé. Une vidéo réalisée par l’AFM a donné la parole aux malades et à leurs familles, soulignant les avancées de la recherche.

Léa Ricatti, directrice adjointe du service régional des malades, a rappelé que plus de 150 personnes atteintes de pathologies diverses (myopathies, sclérose en plaques, SMA, Parkinson…) sont suivies en Corse. Aux côtés des professionnels, la délégation des familles, représentée par Rosette Gaffori et Mathée Filippi, poursuit également son engagement.

Enfin, André Chateau-Artaud, équipier de Bastia, a évoqué les avancées prometteuses en thérapie cellulaire contre l’insuffisance cardiaque. Quant à la Balagne, elle a vu naître cette année le "Printemps du Téléthon", lancé par Georges Barboni avec la participation de plusieurs communes.



La rencontre s’est conclue autour d'un verre de l'amitié, dans une ambiance conviviale, fidèle à l'esprit du Téléthon.