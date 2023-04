A Bastia, la ludothèque célèbre la fête mondiale du jeu

À partir de 14 heures, la ludothèque de Bastia invite grands et petits à participer à la nouvelle édition de la Fête du jeu qui se déroulera le 6 mai prochain sur Laplace Saint Nicolas. Des bénévoles seront présents pour conseiller et initier aux jeux les visiteurs qui auront un accès gratuit aux jeux. "Le premier objectif de la Fête du Jeu est de permettre à chacun et à chacune de jouer, quel que soit son âge ou sa condition. explique Diane Moreau, ludothécaire à La Ludo de Bastia. On peut y venir seul ou en groupe, en famille ou entre amis, quels que soient sa connaissance du jeu et son âge. La manifestation a en effet pour but de permettre à

chacun de découvrir ou de redécouvrir ses jeux et jouets préférés, grâce à cet événement fédérateur qui redonne à tous le plaisir de jouer ensemble."



Évènement phare de la programmation de l’association La Ludo de Bastia, nul doute que le rendez-vous de la fête du jeu sera un un succès.



Pour plus d'infos ludothequebastia@gmail.com, @ludothequebastia