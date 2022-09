A Ajaccio, le festival Storia d'Acqua célèbre l'eau dans dans tous ses états

- Comment est né le projet Storia d’Acqua ?

- Dans la continuité du Festival de la photo qui s’est déroulé à Ajaccio en octobre 2018 où nous avions consacré sa thématique à l’Arbre, trésor de la nature, ressource vitale et nourricière, avec Storia d’Acqua nous avons voulu aborder la thématique de l’eau tout aussi indispensable à la nature qu’aux hommes, sans elle point de vie… et l’influence de l’homme sur cette ressource essentielle ; ceci en promouvant les arts visuels, en particulier la photographie. Ainsi, les différents événements proposés font écho à la fois à notre actualité, à la protection de notre environnement, et à la connaissance de notre patrimoine naturel commun. A ce titre, une large place a été faite aux arts visuels et à la création contemporaine avec trois expositions consacrées à la photo, une à l’art conceptuel tantôt autour d’une vision artistique tantôt avec un regard plus journalistique... Deux d’entre elles, ont lieu à l’extérieur sur la place Foch et à la Citadelle, c’est une manière de rendre visible le monde de l’art au plus grand nombre. Cette manifestation est entièrement gratuite et proposera également des conférences pour approfondir le sujet et des actions de sensibilisation auprès des scolaires.



- Pourquoi avoir choisi l’eau comme thème principal ?

- C’est un thème passionnant : un bref regard vers le passé mais aussi le présent, nous montre la relation étroite du développement économique, social, culturel et de la stabilité politique avec la qualité de l’approvisionnement en eau. Au-delà de sa portée universelle, l’eau comme source de toute vie a une signification particulière pour Ajaccio, et pour la Corse en général. Grâce à sa géographie et sa topographie, notre territoire est riche en ressources hydriques. Notre histoire démontre que les populations d’antan ont toujours montré beaucoup d’ingéniosité pour exploiter cette ressource.

C’est ainsi que depuis la nuit des temps, l’homme la vénère, la protège, aujourd’hui, il la détruit, n’oublions pas que « l’eau est le miroir de notre avenir » : il nous semblait donc essentiel d’aborder ce thème.

Pour illustrer mon propos, vous pourrez découvrir dans notre programmation :

Les eaux douces de Corse, travail de d’hydrobiologiste Antoine Orsini, qui nous montre combien la Corse est belle, riche de ses cours d’eau, ses pozzini, ses lacs naturels et artificiels, ses eaux minérales et thermales, ses ouvrages et aménagements hydrauliques, de sa faune et sa flore endémiques ; mais cette nature est directement menacée par l’activité humaine et le réchauffement climatique.

Mais aussi notre collaboration, pour la 2e année consécutive, avec le magazine Paris Match qui produit, à partir de son fonds exceptionnel de plusieurs millions de photographies et de centaines de milliers d’articles, l’exposition « l’Appel de la mer », une série de photos grand format sur une thématique essentielle : la préservation et la valorisation des océans. Vous y découvrirez la beauté des mers et des océans mais aussi le pouvoir destructeur de l’Homme.

Nous avons voulu aussi une approche plus conceptuelle, l’artiste Baptiste Carluy rendra hommage aux pêcheurs. C’est un sujet qui nous semblait important à aborder dans le cadre de notre tradition locale, Ajaccio, petit port de pêche a toujours vécu de cette activité. L’artiste apporte un regard artistique avec pour sujet principal l’utilisation des ressources à l’échelle humaine en sensibilisant sur l’importance de laisser la nature se régénérer.





- Quel message souhaite faire passer la Ville d’Ajaccio en mettant en avant cette ressource ?

- Il s’agit pour nous de sensibiliser la population à l’importance de l’eau pour notre planète, de les impliquer dans les notions d’environnement et de développement durable en proposant un point de vue artistique et culturel. Cette manifestation a été pensée avant l’épisode caniculaire que l’on vit actuellement. D’ailleurs les restrictions de sécheresse actuelles qui impactent nos vies, nous démontrent à quel point elle est précieuse, et essentielle pour notre écosystème.

Storia d’Acqua nous évoque les contradictions humaines, en mettant en lumière la beauté du monde et sa riche biodiversité, mais aussi sa fragilité, et cette difficulté à faire évoluer les comportements malgré la prise de conscience collective.

Cet événement utilise l’art comme médium pour sensibiliser l’opinion. La question environnementale, et plus particulièrement ici le thème de l’eau, sont des enjeux majeurs du 21e siècle à la fois géopolitique, économique et social. En touchant au sensible par le biais de l’Art, nous empruntons un autre chemin pour émouvoir, sensibiliser, partager, donner à réfléchir, en fait provoquer une prise de conscience collective