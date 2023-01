A Ajaccio, la clinique vétérinaire des Vallées fête ses deux ans

Avec ce changement de décor, les créateurs de la clinique des Vallées ont d’autre part voulu agir sur la qualité de vie au travail de leur employés. Pour ce faire, ils ont conçu des lieux dédiés à leur bien-être, comme une salle de sieste ou encore une zone équipée avec du matériel de sport. « Nous avons aussi une salle de formation que nous allons proposer à la location pour des tiers », signale le co-gérant. Un espace au sein duquel seront en outre prochainement dispensées des formations aux premiers secours pour les chiens, chats et chevaux. « C’est quelque chose d’intéressant, dans la mesure où on peut se retrouver au milieu de la montagne avec une problématique que l’on ne sait pas forcément gérer et si on a de premières notions de secours, cela peut aider à une bonne gestion dès le départ de l’urgence », souligne le Dr Benard en mentionnant que ces formations seront ouvertes à tous et annoncées via les réseaux sociaux. L’ensemble de ces innovations a valu à la clinique des Vallées d’être saluée par plusieurs entreprises en décembre dernier, lors du Salon national des vétérinaires à Marseille.