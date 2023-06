À Ajaccio, l’épave Sanguinaires C renferme toujours de nombreux secrets

Afin que la campagne puisse atteindre l’ensemble de ses objectifs, pour la seconde fois depuis le début de ce programme pluriannuel, les chercheurs ont aussi pu compter sur l’appui des plongeurs-démineurs de la Marine Nationale. Après avoir permis de dégager l’important tumulus de pierres en 2021, ils ont cette fois été sollicités pour deux missions principales. « Tout d’abord, ils ont effectué des prélèvements dandrochronologiques, c’est-à-dire couper des sections de bois massives qui peuvent faire 30 cm de large par 20 cm de haut, et nous ont aussi aider à prélever la quille », détaille l’archéologue du DRASSM. « Et puis nous avons bien étudié la partie avant et comme il faut avancer dans la fouille, nous avons décidé de fermer cette zone de manière définitive. Cela ne veut pas dire que dans 20 ans des archéologues ne pourront pas y retourner mais nous avons décidé que c’était la fin et nous avons donc demander à la Marine Nationale de nous aider à fermer le site. Pour ce faire, nous avons déroulé des fibres végétales, nous avons remis le petit gravillon et le sable que l’on a prélevé et nous essayons de reprendre le niveau du tas de pierres tel qu’il était avant notre intervention humaine. Ces pierres vont permettre de protéger le site qui ne survivrait si on le laissait dégagé. C’est une étape indispensable », ajoute-t-elle en précisant que l’appui de la Marine Nationale, présente sur site durant 5 jours, « a été indispensable ».



« La plongée est quelque chose de fastidieux. On est toujours limité par le temps que l’on a au fond de l’eau. Et comme les archéologues ont de grands objectifs, nous apportons notre soutien pour mener des choses fastidieuses et longues à faire », glisse quant à lui le capitaine de corvette Claude-Louis Gerbault, commandant du BBPD Pluton et du groupe de 10 plongeurs démineurs mobilisés, en notant : « Pour nous cela revêt un petit intérêt d’entrainement, de sortir de notre cœur de métier qui est le déminage en mer et de plonger dans un autre univers ».