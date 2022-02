A Ajaccio, Paese di Legnu, est une passerelle pour les grands marginaux

Sur la route d’Alata, un lopin de terre un peu coincé entre le magasin Leclerc et les locaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Çà et là, se dressent des petites unités semblables, comme des bungalows faits de pin laricio. C’est le tout nouveau site « Paese di Legnu », ouvert officiellement le 31 janvier dernier.



Un lieu inédit dédié aux grands marginaux, façonné par l’expérience et la volonté de Christelle Bellina, directrice de la Fraternité du Partage. « L’idée, cela faisait très longtemps que nous l’avions », raconte-t-elle. « Je trouvais qu’il n’était pas possible de ne pas pouvoir accueillir les gens avec leurs animaux, et j’avais toujours dit qu’avant de partir à la retraite, je ferai cela. » Pari tenu, à quatre ans de l’échéance. Et ce, presque grâce au hasard. En septembre 2020, l’État lance un appel à manifestation d’intérêt afin de créer des structures innovantes pour les personnes en situation de grande marginalité. « J’ai présenté ce que je voulais et ça a marché », résume, dans un sourire, Christelle Bellina. En novembre, la directrice apprend que son idée est retenue au niveau national.