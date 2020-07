80% des plantes qui poussent en France sont comestibles

Il n’y a pas que les aéroports corses qui accueillent une biodiversité incroyable . L’ensemble du territoire français abrite quelques 6 000 plantes sauvages. Et bonheur, parmi ces plantes que l’on trouve en pleine nature, 80% d’entre elles sont comestibles.Dans un reportage réalisé par FranceTV Info et diffusé sur France 2, un guide nature qui a parcouru 5 000 km à pieds entre la baie de Somme et l’Espagne explique avoir trouvé de quoi se nourrir durant son périple. Son alimentation ne lui a rien coûté puisque c’est en pleine nature qu’il l’a trouvée, notamment parmi les mauvaises herbes qui longent champs et sentiers. Ce chasseur-cueilleur des temps modernes partagent donc des savoirs ancestraux sur ce que les plantes peuvent nous apporter.Parmi les plantes sauvages les plus nutritives qui poussent aux abords de nos jardins, on retrouve le cresson, le pissenlit ou encore l’ortie. Selon le site spécialisé en nutrition Sundt , ces plantes renferment, en effet, de nombreuses vitamines et de nombreux minéraux essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Le cresson, par exemple, est riche en fer et vitamines C. Le pissenlit, de son côté, est bourré de caroténoïdes, notamment de lutéine et de zéaxanthine, qui protègent les yeux de la cataracte et de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Il est également très bon pour la digestion et aiderait à renforcer le système immunitaire selon l’expert. L’ortie, enfin, est source de fer et folates, et tout comme le pissenlit, elle est connue pour prévenir les problèmes de cataracte. Son côté piquant disparaît à la cuisson. Elle peut-être consommée en soupe mais aussi en ragoût ou tout simplement cuite avec un peu de beurre.Il existe de nombreuses autres plantes sauvages comestibles bourrées de vitamines et minéraux. Parmi les plus communes et les plus faciles à reconnaître se trouvent l’églantier ou encore l’ail des ours. Le sureau, le chardon et les pâquerettes peuvent également être consommés. Plus étonnant, certains arbres peuvent également apporter leur lot de nourritures. Par exemple, la sève de bouleau est délicieuse.