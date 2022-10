22e Tour de Corse Historique : le scratch pour Thomas Argenti, le VHC pour Alain Oreille

Quand les équipages quittaient ce samedi matin le parc fermé de Propriano pour rejoindre celui de Porto-Vecchio où le 22e Tour de Corse Historique allait vivre son épilogue, les positions semblaient, déjà, figées. Thomas Argenti (M3) était leader avec 1'24 d'avance sur Christophe Casanova (M3). Ce dernier était sous le menace directe d'Alain Oreille qui le suivait à seulement 2 secondes. Jean-Baptiste Botti était 4e à 1'27 d'Oreille. L'ultime place du top cinq revenait à Pierre Vivier (M3).





La première place du classement général, sauf coup du sort, était inaccessible alors que la deuxième place du scratch promettait une belle empoignade entre Christophe Casanova, triple vainqueur en J2 et lauréat du scratch 2021, et le leader du VHC Alain Oreille. Une empoignade qui ne durait pas dans la mesure où dès la première spéciale du jour, Martini-Fozzano, Christophe Casanova, victime d'un ennui mécanique, abandonnait. Une ES16 où Tom Pieri sur la M3 s'imposait en 9'52'' devant Thomas Argenti (M3) et Jean-Baptiste

Botti (Porsche). Tom Pieri signait, de nouveau, le meilleur temps (13'10) dans l'ES17 Pont d'Acoravo- Zerubia devant Anthony Agostini, pour l'honneur, et

Thomas Argenti.





Deux spéciales étaient encore à couvrir pour retrouver la Marine de Porto-Vecchio où tout avait commencé mardi dernier.

Dans l'ES18 Quenza-Zonza, le chrono le plus court du Tour de Corse avec seulement 6 kilomètres, Anthony Agostini (Ford) avait les dents longues. Il s'adjugeait e scratch devant Botti et Pieri. Il ne restait plus qu'à passer dans Bavella -Kamiesh la spéciale la plus longue du jour pour boucler le rallye. Alain Oreille y était le plus rapide, devant les Porto-Vecchiais Anthony Agostini et Jean-Baptiste Botti.

Le podium final de ce 22e Tour de Corse Historique, sur la Marine récompensait Thomas Argenti vainqueur du classement scratch et de la

catégorie J2. Alain et Sylvie Oreille second du classement général l'emportait en VHC comme cela avait été le cas en 2020. Jean-Baptiste Botti 3e du scratch était deuxième en VHC. Pierre Vivier finissait au pied du podium général mais deuxième chez les J2. L'Ajaccien Patrick Bernardini auteur d'un bon retour et d'une belle 5e position au scratch occupait la dernière place sur le podium J2. Enfin le patient Porto-Vecchiais Joël Marchetti était 3e en VHC.





Les vainqueurs en VHRS et chez les féminines



Du côté du VHRS les lauréats sont, également, connus. En Moyenne Haute, victoire d'Etienne Baugnée (Ford MK1). Dominique Larroque (Porsche 911) s'est imposé en Moyenne Intermédiaire.

En Moyenne Modérée Emmanuel Saussereau (124 Abarth) l'a emporté d'un

unique mais précieux point (74) sur Pierre Melin (Porsche 911).

En Moyenne Basse la petite Morris Cooper d'Alain Arnal a été, également,

primée.

Enfin chez les féminines succès des Ibères Maria Armadans-Vidal et Anna Tallo (Golf GTI).