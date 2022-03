160 qualifiés pour les finales des Championnats de Corse Jeunes à Corte

Ce samedi 12 et dimanche 13 mars auront lieu à Corte, sur le Campus Mariani (Bâtiment UFR Droit et sciences sociales) de l’Université de Corse, les finales du championnat de Corse jeunes dans lesquelles s’affronteront, dans

chaque catégorie d’âge, 160 compétiteurs issus des six tournois qualificatifs.

Cette compétition officielle est qualificative pour le championnat de France des jeunes qui se déroulera du 17 au 24 avril 2022 à Agen,(Lot-et-Garonne).





Les catégories mixtes et féminines des moins de 12 ans et catégories mixtes des moins de 14 et 16 ans joueront 5 rondes à la cadence de 50 min + 10 s. Ils débuteront les compétitions dès ce samedi 12 mars à 14 heures.

Les catégories mixtes et féminines, des moins de 8 et 10 ans joueront 6 rondes à la cadence de 25 min + 3 s. Ils débuteront les compétitions le dimanche 13 mars à partir de 10 heures.





Les catégories féminines moins de 14 et 16 ans joueront 3 rondes à la cadence de 50 min + 10 s. Elles débuteront les compétitions le dimanche 13 mars à partir de 10 heures

La remise des prix aura lieu à 16 h 30.

Il est demandé aux jeunes participants d'apporter leur repas ou en-cas. Il n'y aura pas de restauration servie sur place