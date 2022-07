1,6 million d’euros investis par l’agence de l’eau au 2ème trimestre 2022 en Corse

L’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse (OEHC) et la Collectivité de Corse assurent des missions d’assistance technique auprès des collectivités et d’animation des politiques territoriales, dans le domaine de l’assainissement pour l’OEHC et dans ceux de l’eau potable et de la préservation et la restauration des milieux aquatiques et des zones humides pour les services de la Collectivité de Corse.

Ces missions consistent en de l’appui pour le diagnostic, l’amélioration des performances, et le suivi régulier des ouvrages, pour la réalisation d’études ou de démarches réglementaires, telles la protection des captages d’eau potable, ou encore la mise en œuvre de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).





La Collectivité et son office interviennent également pour informer les maîtres d’ouvrages, les aider au remplissage des indicateurs de l’observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement, ou à réaliser des synthèses territoriales pour mieux coordonner les efforts. L’agence de l’eau soutient ces actions et attribue, sur la base de programmes annuels, une aide à hauteur de 50% du coût des missions retenues. Pour les programmes de l’année 2022, présentés ce trimestre, l’OEHC reçoit de l’agence une subvention de 350 000 € et la collectivité de Corse 250 000 €, soit une aide globale de 600 000 €, dans la moyenne des aides attribuées annuellement.





La commune rurale de Tomino, située dans le Cap Corse, est confrontée à un manque d’eau récurrent. Afin de pouvoir engager des travaux sur ses canalisations d’eau potable en mauvais état, elle doit d’abord renouveler la canalisation d'adduction du forage de Figaretto sur 1100 ml, afin de modifier le fonctionnement du système de distribution actuel. Pour cette opération, qui permettra d’améliorer le rendement du réseau d'eau potable de Tomino et donc de fiabiliser la distribution d’eau, la commune reçoit une aide de l’agence de l’eau de 172 000 euros.