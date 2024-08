​Ligue 2 – Mathieu Chabert (AC Ajaccio) s’attend « à un match difficile » face au Red Star

Après les débuts réussis face à Rodez (1-0), la semaine dernière à Timizzolu, Mathieu Chabert, le coach ajaccien, est revenu sur la prestation de ses joueurs lors de cette première journée de championnat, lors de la conférence presse d’avant-match :

Si tout n’a pas été parfait, loin s’en faut, l’entraineur ajaccien et son staff ont pu analyser et tenter d’améliorer les imperfections durant cette semaine intensive : « On verra demain si on a su corriger nos imperfections. On a retravaillé nos principes de jeu qu’on avait un peu perdu dans ce match. Il y a des explications comme la pression du premier match ou la qualité du terrain. Nous devons notamment avoir plus de sérénité quand on a la possession du ballon. Il faut être beaucoup plus calme d’autant que nous avons les qualités pour l’être. Je suis impatient de jouer ce match face au Red Star ».



Pour cette première à l’extérieur, Mathieu Chabert ne semble pas particulièrement inquiet, en se rappelant les mauvais résultats de l’équipe la saison dernière, loin de ses bases tout en s’attendant à un match difficile face au Red Star, nouveau promu en Ligue 2 : « J’ai déjà eu de très bons aperçus sur les matchs de préparation, notamment face au Paris FC. On a des bases assez solides. J’espère qu’on va réussir à grapiller des points à l’extérieur, c’est très important. J’espère que ce qu’on va essayer de mettre en place à domicile ou à l’extérieur va fonctionner mais il n’y a pas de raison. Cela va être un match difficile dans un stade très reconnu du football français avec une belle et bonne pelouse, ce qui est important. Il va y avoir beaucoup de monde. Je suis très content de disputer cette rencontre ».



Tim Jabol de retour dans le groupe



Si Santelli et Campanini sont toujours blessés, Ben Touré a été malade toute la semaine et ne fera pas partie du groupe alors que Bamba, enfin qualifié, Al Hassan Touré et Tim Jabol seront du déplacement au stade Bauer. Souffrant d’une pubalgie, le milieu de terrain ajaccien, a manqué une grosse partie de la préparation mais savoure son retour dans le groupe : « Je ne suis parti en vacances, j’ai privilégié les soins. Je savais qu’il fallait que je passe par là. Je ne suis pas encore apte à tenir un match 90 minutes car je n’ai fait qu’une partie d’un match de préparation. Je me sens vraiment bien Je suis très content de retrouver le groupe ».



A quelques jours de la fin du mercato, Tim Jabol a également évoqué son avenir : « Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Pour l’instant, je suis sous contrat ici et je n’ai pas de raison de partir. Cela s’est bien passé la première année. J’étais surtout focus pour bien me remettre de ma blessure, plutôt que de penser à partir » avant d’évoquer le match de ce lundi au stade Bauer : « On va là-bas pour faire un bon résultat. On s’attend à un match compliqué pour leur retour en Ligue 2. C’est une équipe qui met beaucoup d’engagement et cela sera un beau challenge à relever pour nous ».



« On a fait preuve de beaucoup de caractère et de solidarité face à Rodez. Ce sont des valeurs importantes si on veut bien figurer dans ce championnat. Mais, il faut rajouter beaucoup plus de choses dans le contenu. On a su être costaud car on a été mis en difficulté sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps. En seconde mi-temps, on a été moins en danger mais c’est le moment où ils ont eu leurs deux plus grosses occasions. C’est important d’être capable de gagner ces matchs-là et on a su le faire. C’est une bonne base pour travailler »Sollacaro, Quilicchini, Bamba, Ayessa, Vidal, Quemper, Strata, Youssouf, Mangani, Anziani, Puch, Jabol, Jacob, Barreto, Touré, Soumano, Touzghar, IbayiBlessés : Ben Touré, Campanini, SantelliChoix de l’entraineur : Michel, Khelifa, Kouassi, Everson, Chegra