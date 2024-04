​Ligue 2 – L’AC Ajaccio veut assurer son maintien face à Caen

Du bien au moral et au compteur points, les conséquences de la victoire de l’ACA face à Saint-Etienne (2-0), ont permis aux Ajacciens, d'envisager le futur plus sereinement. 12du championnat avec 42 points, les Acéistes ont désormais 7 points d’avance sur Troyes, le premier relégable. Une avance satisfaisante même si Olivier Pantaloni veut continuer à engranger de la confiance… et des points : « Je ne sais pas si le travail sera terminé en cas de bon résultat face à Caen, mais il va falloir continuer à prendre des points, face à un adversaire ambitieux. Cela va être, une nouvelle fois, un match compliqué, mais il va falloir que l’on se focalise sur nous-mêmes, et sur l’idée de continuer à engranger des points pour assurer notre maintien ».Face à Saint-Etienne, les Ajacciens ont entamé, pied au plancher, ce choc devant leur public, et ont maintenu le rythme tout au long de la rencontre. Une détermination que le coach ajaccien, souhaite retrouver ce samedi soir (19h) face à Caen, 6du championnat et candidat aux play-offs : « J’aimerais que l’on aborde ce match, de la même manière, que face à Saint-Etienne, avec beaucoup de détermination et avec la volonté d’imposer notre jeu face à l’adversaire et de se dire qu’il faut tout mettre en œuvre pour espérer être encore plus tranquille qu’aujourd’hui. Caen a été leader de championnat de Ligue 2. Ils ne perdaient pas beaucoup de matchs et nous avions encaissé trois buts là-bas, au match aller, avec beaucoup de confiance. Ils espèrent toujours remonter, que ce soit en play-offs ou barrages, c’est une opportunité pour y arriver. Je ne vois pas venir cette équipe arriver tranquille à Ajaccio. Ils vont avoir l’ambition de jouer le plus haut possible pour se donner le maximum de chances de remonter en Ligue 1 ».Un sentiment partagé par Clément Vidal, le défenseur ajaccien, qui souhaite s’accorder une fin de championnat moins stressante : « On va mieux même si le groupe a toujours été soudé, avec une bonne ambiance. Maintenant, on va pouvoir aborder les matchs qui arrivent à avec un peu plus de légèreté même s’il faut essayer de garder cette rigueur et cette détermination, qui règne au sein du groupe. Le piège, ce serait de se relâcher. On va veiller à ce que ce ne soit pas le cas et à rester dans cette dynamique. On prend les matchs les uns après les autres, et essayer de sortir, le plus vite possible, de se sortir de cette course au maintien ».A noter que le village d’animations, « La Place du Foot », organisé en collaboration avec la LFP, sera accessible gratuitement à tous, sur le terrain annexe de 14 à 19 heures avant la rencontre.