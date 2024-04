​Ligue 2 – L’AC Ajaccio surpris par Valenciennes (0-1)

Valenciennes – AC Ajaccio : 1-0

Libérés et soulagés après leur victoire face à Caen samedi dernier, les Ajacciens se déplaçaient dans le Nord du côté de Valenciennes, la lanterne rouge déjà reléguée en National.

Pour ce match, sans réel enjeu, Olivier Pantaloni avait dû composer avec les absences de Jabol, Barreto, Touré ou encore Youssouf et avait notamment lancé dans le grand bain Owen-Martinez, pour sa première titularisation à seulement 19 ans.

Un match qui débutait dans un stade plus que clairsemé et taiseux. Sur un corner valenciennois, Venema, faisait passer les premiers frissons dans le camp ajaccien dès la 2e minute de jeu avant que sur un superbe ballon de Sakhi, Nouri reprenait l’offrande de volée, que Louchet détournait, d'une belle parade, en corner (6e).



L’ACA se fait piéger sur corner



Plaisant à regarder, le match faillit basculer, après une passe en retrait bien trop molle de Quemper : Venema, profitant de l’erreur du latéral gauche acéiste, se présentait seul face à Sollacaro, mais le gardien ajaccien remporta finalement le duel grâce à une sortie efficace et maitrisée (19e). Un match qui gagnait en nervosité malgré l’absence d’enjeu sportif, avec une altercation suite à un tacle de Martinez jugé trop dangereux par les Nordistes (29e).

Des Valenciennois tout près d’ouvrir le score après un bon travail de Basse, le centre côté gauche, trouvait Ondoa, seul à l’entrée de la surface, mais dont la frappe termina sa course, au ras du montant de Sollacaro (33e) ! L’ACA réagissait ensuite et sur un bon centre Strata, côté droit, Soumano prenait le meilleur de la tête sur son défenseur, mais le ballon passa juste à côté de la lucarne valenciennoise (42e).



Au retour des vestiaires, la pression nordiste se faisait plus forte et sur un corner, mal négocié par la défense ajaccienne, le ballon revenait sur Ondoa qui trompait Sollacaro, d’une frappe puissante (48e). Les Acéistes réagissaient ensuite à l’heure de jeu, par l’intermédiaire de Sakhi, dont la frappe travaillée, était repoussée en corner par Louchet (60e). Olivier Pantaloni profitait des absences majeures pour faire entrer plusieurs jeunes, issus du centre de formation dont Khelifa, Wolo Touré, ou encore Anthony Fosse, qui se procurait d’ailleurs une énorme occasion en fin de rencontre, mais sa frappe manquait de puissance pour tromper le gardien nordiste (87e). La fin de match était houleuse et se terminait dans la confusion.



Trop amoindrie, l’équipe acéiste aura livré une prestation trop insuffisante pour prétendre à mieux face à un adversaire, décidé à ne rien lâcher, malgré sa relégation en National. L’ACA, en roue libre en cette fin de championnat, recevra Quevilly samedi au stade Michel-Moretti.