​Ligue 2 – L’AC Ajaccio se donne de l’air en battant Caen (2-1)

AC Ajaccio – SM Caen : 2-0

Stade Michel Moretti

4 000 spectateurs environ

Arbitre : Mr Rémi Landry

Buts : Barreto (19e), Ibayi (45e) pour l’ACA, Mendy (90e) pour Caen

Avertissements : Barreto (19e), Sollacaro (90e)

ACA : Sollacaro, Youssouf, Avinel, Vidal, Strata (Quemper, 83e), Mangani, Barreto (Nouri, 46e), Jabol (Martinez, 83e), Sakhi, Touzghar (Soumano, 67e), Ibayi (Jacob, 87e), entraineur : Olivier Pantaloni

Caen : Mandrea, Traoré, Thomas, Coeff (Lebreton, 59e), Gaucho (MBock, 77e), Abdi, Daubin (Henry, 59e), Gomis (Autret, 68e), Brahimi (Salama, 59e), Le Bihan, Mendy, entraineur : Nicolas Seube

La victoire face à Saint-Étienne avait remis du baume au cœur des Ajacciens et de leurs supporters, samedi dernier sous le soleil du stade Michel Moretti avant d’accueillir l’équipe de Caen. Des Normands toujours en course pour disputer les play-offs et dont Olivier Pantaloni se méfiait terriblement. Pour ce second match à domicile consécutif, l’entraîneur ajaccien avait choisi d’aligner la même équipe, Touzghar remplaçant Ben Touré, blessé. Un coach qui avait demandé à ses joueurs la même entame de match que face aux Verts. Un message bien reçu par ses protégés qui affichaient la même détermination durant le premier quart d’heure, sans toutefois se montrer réellement dangereux. Mais sur un contre rapidement mené, le centre parfait de Sakhi arrivait à destination sur le pied droit de Barreto, qui reprenait instantanément le ballon pour tromper Mandrea (19e). Sur leur première occasion, l’ACA prenait l’avantage.

Ibayi pas loin de marquer sur une « madjer »

Les Ajacciens allaient ensuite se créer deux occasions énormes sur une mauvaise relance normande, Barreto butait sur Mandrea et sur la récupération, Youssouf adressait un centre parfait pour Ibayi dont la « madjer » était détournée en corner par le portier caennais (27e) ! Brahimi était quant à lui le premier Caennais à essayer d’inquiéter Sollacaro de la tête, mais bien trop mollement (38e). Dans la foulée, Gomis tentait également sa chance aux 20 mètres, mais son tir était finalement contré en corner par un « Rouge et Blanc » (40e). Mais l’ACA allait doubler la mise juste avant la mi-temps, à la suite d’un bon ballon de Jabol, Ibayi, à la limite du hors-jeu, lobait parfaitement Mandrea (45e), pour son 6e but sous le maillot acéiste. Au retour des vestiaires, ce sont encore les Ajacciens qui se montraient entreprenants mais la frappe de Touzghar était déviée au dernier moment (46e). Totalement inoffensifs, les Caennais n’arrivaient pas à réagir et à s’approcher du but ajaccien. Passant complètement à côté de leur match, les Normands livraient une prestation insipide, loin de l’équipe emballante du début de saison. À peine entré en jeu, Soumano était même tout près de tripler le score sur un tir rasant le poteau droit de Mandrea (69e). En toute fin de match, Martinez touchait du bras un centre caennais, ce qui permettait à Mendy d'inscrire, sur penalty, son 20e but de la saison. Insuffisant toutefois pour prétendre à mieux pour une pâle équipe normande. Grâce à cette belle victoire face à Caen, l’ACA remonte à la 11e place et, avec 45 points, peut respirer et envisager l’avenir bien plus sereinement. L’ACA se déplacera mardi à Valenciennes, la lanterne rouge, pour la 34e journée de championnat de Ligue 2.