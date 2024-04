​Ligue 2 – L’AC Ajaccio s’impose avec brio face aux Verts (2-0)

St-Etienne finit le match à 10



Au retour des vestiaires, Saint-Etienne, vexé par la tournure des évènements, essayait de jouer plus haut mais se heurtait face à au bloc ajaccien solide et discipliné. Seul Cafaro, une nouvelle fois, par une frappe lointaine, n’était pas loin de réduire la marque (68 e ). Toujours trop peu pour inquiéter des Ajacciens, bien décidés à ne rien concéder et à jouer les rares contres à fond.

Et, sur l’un d’eux, Monconduit commettait une grosse faute sur Touzghar par derrière et se voyait contraint de rentrer aux vestiaires après un carton rouge distribué par Mr Legat, quelques minutes après son entrée en jeu (84 e ).

Sollacaro repoussait encore une tentative de Chambost (86 e ) et permettait ainsi aux Ajacciens, de garder leur cage inviolée. Grâce à cette victoire convaincante, les Ajacciens prennent un peu d’air au classement avec 42 points et se rapprochent un peu plus de leur objectif de fin de saison, le maintien, avant une nouvelle réception, celle de Caen, samedi prochain.