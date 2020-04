​Confinement - Un jour, un film : « Harry Potter à l’école des Sorciers »

L’histoire

« Le jeune orphelin, Harry Potter est élevé par son oncle et sa tante, Vernon et Petunia Dursley, qui l'obligent à vivre dans un placard. Ces derniers lui cachent qu'il est en fait fils de sorciers et que sa place est à Poudlard, la prestigieuse école de magie. Le jour de ses 11 ans, un géant nommé Hagrid lui révèle enfin la vérité. Après s'être équipé comme il se doit, Harry file à Poudlard et débute très vite une nouvelle vie… »



Adaptation

Le livre a été un succès interplanétaire. En 2001, Warner Bros décroche les droits de la saga et sort le premier film, Harry Potter à l'école des sorciers. Derrière la caméra, Chris Colombus habitué aux films à destination du jeune public et des adolescents depuis son Nuit de Folie en 1987 et plus tard avec Maman j’ai raté l’avion ou Mrs Doubtfire. Suite au succès de ce premier opus et aux retours positifs, entre autre de l’auteur J.K. Rowling, Colombus reprendra d’ailleurs du service pour l’épisode suivant Harry Potter et la chambre des secrets en 2002. Puis il laissera sa place au mexicain Alfonso Cuaròn pour Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban en 2004.



Casting

La saga Harry Potter a toujours bénéficié d’un casting haut de gamme concernant les adultes : Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman ou encore John Cleese et John Hurt sont de la partie dès ce premier épisode. Mais la difficulté pour le studio et le réalisateur, à ce moment là, est de trouver le bon casting pour ceux qui vont interpréter les trois jeunes héros sur 8 épisodes et pendant 10 ans. Et c’est surement là une des grandes réussites de cette saga qui a révélé Daniel Racliffe dans le rôle titre avec Rupert Grint et Emma Watson à ses côtés.



L’info en +

La liste est longue des réalisateurs pressentis pour réaliser ce premier opus : Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Jonathan Demme, Mike Newell, Rob Reiner, Ivan Reitman ou encore Terry Gilliam.



Harry Potter à l’école des Sorciers de Chris Colombus