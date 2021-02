D 506, Ponte Biancu, Orezza : La Collectivité de Corse met en place le pont provisoire

La Collectivité de Corse procède actuellement à la mise en place du pont provisoire d’Orezza. Le montage de la structure a débuté le jeudi 4 février et s’est achevé le samedi 6 février au soir.

"Dans le cadre d’une campagne d’inspection détaillée des ouvrages d’art et d’un « bilan de santé », le Ponte Biancu, situé au carrefour de la RD 46 et de la RD 506 (à proximité d’Orezza et de San Petrone), théâtre d’un important trafic de poids lourds en raison de l’activité économique dans la micro-région, a fait l’objet en 2020 d’une visite d’inspection de la Collectivité de Corse, qui n’avait jamais été réalisée auparavant. Cette étude a révélé le caractère urgent d’opérer des travaux sur ce pont mécaniquement affaibli par différents défauts, notamment : des défauts de fissures biaises très nombreuses et de grande ouverture sur les deux poutres, pouvant donner lieu à une rupture fragile de la structure (ruine pouvant intervenir sans signe annonciateur) ; la présence de fissures transversales tous les 15 cm en sous-face des poutres à mi-travée. L’anticipation de la Collectivité de Corse et de ses services, et l’expertise des ingénieurs apportée lors la réalisation de ce « bilan de santé », ont mis en lumière les risques importants d’effondrement que le pont présentait. Dès lors, le délai de mise en œuvre entre la réalisation des diagnostics et le début des travaux n’a fait l’objet d’aucun temps mort. Quatre corps de métiers qui ont opéré sur site en même temps afin de gagner un temps précieux et d’optimiser les travaux." expliquent les services de la CdC.