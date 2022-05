WRC : Pilouis Loubet retrouve le Portugal

Une manche qui débutera jeudi par le Shakedown de Paredes (4,6 kilomètres) suivi par la super spéciale de Coimbra d'un peu plus de deux kilomètres. En tout ce rallye du Portugal se disputera sur 330 kilomètres de tronçons chronométrés divisés en 21 spéciales. Au volant de la Ford Puma Hybrid du Team Sport Ford World Rally le Porto-Vecchiais devra faire face une rude concurrence avec 12 WRC engagées sur cette manche portugaise. Après l'ouverture très rythmée de jeudi, on entrera dans le vif du sujet vendredi avec 8 spéciales, suivies samedi par 7 nouvelles ES, avant le baisser de rideau dominical composé de 5 tronçons chronométrés dont la Power Stage finale.









Une chose est certaine le Porto-Vecchiais possède cette année une auto capable de se positionner dans le haut du tableau comme certains chronos de la Croatie ont pu le démontrer le mois dernier. Reste désormais à être patient. Ce rallye du Portugal n'est que la deuxième "sortie" de Pilouis Loubet après de longs mois d'absence. Faire preuve de constance et de persévérance, telles seront les qualités dont devra faire preuve Pilouis Loubet pour se retrouver, de nouveau, dans la lumière. Une chose est certaine le duo Loubet-Landais connait bien ce rallye du Portugal pour y avoir brillé en 2019 lors de la conquête du titre mondial en WRC2.