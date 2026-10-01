Vescovato et Bastia - Conférence sur les violences sexuelles

Le 15 octobre à 17h30 à Vescovato, salle du Conseil Communautaire de la Communauté de Castagniccia.

Le 16 octobre à 17h30 à Bastia dans l’amphithéâtre de l’IRA.

Henriette Zoughebi est une femme engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes et aux enfants et collaboratrice du magistrat Edouard Durand au sein de la Ciivise. Elle donnera deux conférences-débats sur le sujetLa Littérature pour penser les violences sexuelles faites aux enfants est une bibliographie sélective réalisée pour la CIIVISE, Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants par Henriette Zoughebi, avec la collaboration de Florence Schreiber. Après le recueil des témoignages de 27 000 victimes d’inceste, la CIIVISE, présidée par Édouard Durand, juge des enfants, a insisté sur l’ampleur et la gravité des viols et des agressions sexuelles infligés aux enfants.L’enquête en population générale réalisée par l’INSERM1 pour la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE), présidée par Jean-Marc Sauvé, a montré que dans la population majeure de notre pays, 5,5 millions de femmes et d’hommes ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. C’est donc 1 adulte sur 10 qui est concerné. On peut estimer à 160 000 le nombre d’enfants victimes de violences sexuelles chaque année, ce qui signifie que dans une classe de 30 élèves, 3 enfants en moyenne sont victimes !La CIIVISE, à travers la parole des victimes, a mis en évidence que l’inceste a souvent été considéré comme un « secret de famille », une affaire privée alors qu’il s’agit d’un crime qui concerne toute la société. Pour la CIIVISE, le premier objectif concernant les enfants victimes est la protection. Pour ce faire, il s’agit de leur permettre de révéler à des adultes de confiance les violences qu’ils subissent... Cet objectif nécessite une vraie formation de tous les professionnels en contact avec des enfants, afin qu’elles et ils soient en capacité d’entendre et d’accueillir cette parole. Le choix de livres doit contribuer à cet objectif en proposant des œuvres et des textes qui permettent aux adultes et aux adolescents de mettre des mots sur cet impensable que constituent les violences sexuelles sur enfants.