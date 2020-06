VIDEO - Coronavirus : I Muvrini font chanter les Verts !

« Il était une fois, colosse aux pieds d’argile qui marchait de ce pas aux énergies fossiles. Nous voilà 4 milliards un beau jour confinés entre monde d’avant et monde d’après. Tu l’entends comme moi le poids de la détresse et Marie Laforêt chantant la tendresse. On ne s’était jamais vus applaudir aux balcons, oh minus dans l’air, tu nous fais la leçon.

On l’entendait pas, on ne s’était plus dit, « prends bien soin de toi, la vie n’a pas de prix ».

On ne les a jamais eu aussi propres les mains, aurions nous perdu les secrets du destin

Entre les « tout est foutu et les "tout ira bien", il y a une route, il y a un chemin, il y a un salut, il y aura un demain .....

……..

Allez peuple vert, allez peuple frère, allez peuple terre. »