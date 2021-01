Un jour, une recette circuit court corse : la galette des rois à la noisette de Cervioni

Ingrédients :

3 Pâtes feuilletées ou faite maison

250g de sucre muscovado ou roux

120g de beurre mou

4 oeufs

300g de poudre de noisette

2 gousses de vanille ou graines de vanille

2 c. à soupe de rhum

1 ou 2 oeufs pour dorer la galette avec 1 pincée de sel

1 petite c.à café d’amande amer







Préparation

Préchauffez votre four à 180°

1/ Fouettez le sucre et le beurre mou, puis ajoutez la poudre de noisette.

2/ Grattez les graines de vanille et ajoutez-les à la préparation

3/ Ajoutez les oeufs, le rhum et l’amande amère.

4/ Placez votre crème d’amande dans une poche à douille.

5/ Disposez un cercle de pâte sur une plaque allant au four. déposez de la crème amande dessus en laissant 2 cm de pâte tout autour que vous mouillez légèrement avec un pinceau et de l’eau

6/ FACULTATIF : découpez un cercle de pâte que vous déposez sur les rebords de votre pâte garnie. Cela permettra d’avoir 3 couches superposée de pâtes pour avoir des bords plus épais. Mouillez avec un pinceau.

7/ Placez la fève et recouvrez avec le deuxième disque de pâte feuilletée légèrement plus grand, souder les bords en appuyant tout autour et réaliser des entailles avec un couteau en faisant tout le tour.

8/ Dorez le dessus de la galette avec un oeuf battu avec un peu de sel (Ca va le rendre bien liquide et facile à étaler)

9/ Placez la galette au frigo 30 minutes, sortez la, dessinez vos motifs avec une lame de couteau sans percer la pâte, et avec un cure-dent faire des petits trous aux points cardinaux et au milieu pour laissez la vapeur s’échapper.

10/ Placez au four et cuire à 180°C pendant 40 minutes en moyenne, un peu plus si la galette est grande ou si la pâte feuilletée est faite maison.