Un jour, une recette circuit court corse : l'assiette nustrale

Livia Santana le Jeudi 7 Janvier 2021 à 16:22

C'est dans l'idée de promouvoir nos producteurs locaux durant cette période difficile, que CNI et La petite cuisine de Marie se sont associés pour vous proposer pendant une semaine une recette de saison par jour.



Ce jeudi, on poursuit dans notre lancée 100% locale avec l'assiette corse composée de Figatellu, Brocciu frais, oeufs, pulenda et de la mâche pour la bonne conscience. Tout cela sera servit avec un verre de vin rouge.



Vous retrouverez l'ingrédient principal, le figatellu, directement chez les producteurs, au rayon charcuterie des petites et grandes surfaces.



Une fois la recette réalisée n'hésitez pas à la poster sur les réseaux sociaux et à taguer @corsenetinfos et @lapetitecuisinedemarie.



Nous avons hâte de voir vos belles photos, alors maintenant à vous de jouer !