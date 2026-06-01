U tempu in Corsica
Le soleil domine largement en Corse mais des averses orageuses se déclenchent sur les reliefs du centre de l'île. Le thermomètre affiche toujours 30 degrés par endroits.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Les vaches de Teghime admirent l'Île d'Elbe et Montecristo (Serge Vignali)