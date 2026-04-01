U tempu in Corsica
Les jours se suivent et se ressemblent en cette fin du mois d'avril. Il y aura bien quelques ondées en montagne corse mais le soleil brillera un peu partout après la dissipation du voile nuageux. Les températures ne varient guère : elles se situent nettement au-dessus des 20 degrés.
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Coucher de lune au-dessus de Notre-Dame de la Serra (Bernard Lorriaux)