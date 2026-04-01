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U tempu in Corsica


le Lundi 27 Avril 2026 à 07:05

Les jours se suivent et se ressemblent en cette fin du mois d'avril. Il y aura bien quelques ondées en montagne corse mais le soleil brillera un peu partout après la dissipation du voile nuageux. Les températures ne varient guère : elles se situent nettement au-dessus des 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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