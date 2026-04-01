U tempu in Corsica
La matinée est marquée par quelques passages nuageux, notamment sur le nord de l'île mais un beau soleil règne ensuite toute la journée. Les températures maximales ne varient guère : elles se situent toujours autour 25 degrés.
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