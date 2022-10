Tour de Corse historique : Capanaccia-Nesta toujours en tête

En VHC quatre épreuves spéciales étaient au programme de la journée : deux le matin et les deux autres l'après-midi. Olivier Capanaccia, associé à Audrey Nesta à bord d’une BMW M3, qui a encore réussi à s'imposer lors des deux épreuves chronométrées entre Maison Pieraggi-Muracciole (29,395 km) et Pinello (Favalello)-Pont d’Altiani) (26,933 km), a conservé la tête de l'épreuve.En revanche dans le courant de l'après-midi entre Pianiccia-Chiatra (26,348 km) et Sainte Lucie de Moriani-Figareto (12,959 km) c'est l'équipage Florent Jean-Maxime Villmot, qui au volant de la Porsche 911 SC n°51, s'est montré le plus rapide ce qui lui vaut d'occuper la seconde place du classement au terme de la deuxième journée de l'épreuve.Florent Jean et Maxime Villmot ne sont plus désormais qu'à 22 secondes des leaders et comptent une avance de 44 secondes sur la BMW M3 de Thomas Argenti et Mathieu Tyran et 53 secondes sur la Ford Escort MK2 de Anthony Agostini et Jérôme Royer, vainqueurs de l’édition 2021.A retenir encore qu'en VHRS (Véhicules Historiques de Régularité Sportive), les concurrents n’ont participé qu’à trois spéciales en raison de l’annulation de l’ES 5 suite à la sortie de route d’un concurrent.Pascal Perroud/Guillaume Allais (Porsche 911 Carrera T) sont toujours en tête. Ils devancent Pierre Melin/Nathalie Melin Guilland (Porsche 911), Alain Arnal/Denis Goudou (Morris Cooper S) et Jean-Luc George associé à Denis Giraudet, ancien équipier de Didier Auriol avec lequel il a remporté quatre rallyes du championnat WRC.