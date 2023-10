Tour de Corse Historique : Romain Dumas (Porsche) remporte la 23e édition

Le "boss" de l'épreuve José Andreani avait beaucoup de mal samedi sur la Marine de Portivechju là où tout a commencé et où tout a fini, à cacher, son émotion.





Côté sportif, tout a commencé ce samedi matin avec les quatre dernières spéciales de l'ultime étape qui ramenait au départ de Prupià les équipages à Portivechju. Romain Dumas avec 38 secondes d'avance sur Alain Oreille et 39 sur Olivier Capanaccia, avait tout en main pour s'imposer comme cela avait été le cas en 2016 .

Dans Sollacaro-Bicchisano, Olivier Capanaccia était le plus rapide devant Romain Dumas à 12'' et la Porsche d'Alain Oreille de 15''. Ce chrono donnait l'opportunité à Capanaccia de reprendre la deuxième place du classement général provisoire à Oreille.

Romain Dumas répliquait dans l'ES16 Petreto-Aullène en s'imposant avec 2''d'avance sur Olivier Capanaccia et 9 sur Christophe Vaison (M3).

Dans Zirubia-Pont d'Acuravu, tout en descente, la ligne d'arrivée pointait à l'horizon. Olivier Capanaccia y était le plus rapide alors que Romain Dumas lâchait 13'' et Alain Oreille 20''. La dernière ES du 23e TDCH, Chialza-Oronu, était pour Romain Dumas en 9'03 un temps identique à celui dOlivier Capanaccia.

Au parce fermé à Portivechju sans cérémonial, Romain Dumas remportait

la 23e l'édition du TDCH. Le Porto-Vecchiais Olivier Capanaccia, deuxième du rallye s'adjugeait le J2 L'inoxydable Alain Oreille, vainqueur de la précédente édition, terminait troisième et deuxième du VHC.Christophe Vaison et Christophe Casanova respectivement , 2e et 3e en J2 bouclaient le top cinq, alors que Jean Florent, sur la Porsche, 8e du général, était 3e du VHC.



Les primés en VHRS

Du côté VHRS, le palmarès est, de manière identique, connu. En moyenne haute, Arnaud Labesouille (BMW 323) l'a emporté devant Etienne Baugnée (Porsche 911) et Philippe Murat (BMW 318).

En Intermédiaire, succès de Stéphane Blaise (Golf) qui a pris le meilleur sur Didier Mourenon (RS2000) et Pierre Feligioni (Porsche 911).

Du côté de la moyenne modérée, les Porsche ont trusté avec la première place de Lionel Garnier (Porsche 912) devant les Porsche 911 de Pascal Perroud et Pierre Melin.

En moyenne basse, Rudolf Hofmann sur la belle Giulia s'est imposé devant la Triumph d'Emilio Cabella et la Volvo de Tommy Myrhaug.