Tocc’à voi. Municipales : "évitons que le fossé ne se creuse trop entre les différents mouvements nationalistes"

"Les élections municipales, chez nous plutôt passionnées, ont toujours constitué un casse-tête pour les nationalistes.. et souvent entraîné, euphémisme, des psychodrames et des crises au sein de la famille nationaliste.

Aujourd'hui, avec l'accession aux responsabilités, à la CTC et dans nombre d'organismes, ce type d'élections génère des situations qui peuvent entraîner d'autres dégâts autrement plus domageables, et cela au-delà de la désunion électorale municipale, somme toute secondaire par rapport à d'autres enjeux beaucoup plus stratégiques, désunion qui ne peut que favoriser les anti-nationalistes de tous bords, anciens, nouveaux ou camouflés, et bien sûr l'Etat qui se frotte les mains..

Alors que faire, d'abord agir en toute circonstance et avec conviction pour dédramatiser les enjeux et se dire que ces élections municipales, sans pour autant minimiser leur importance, ne sont (peut-être ou sûrement?) pas si fondamentales et qu’elles ne constituent finalement somme toute qu'un passage obligé à négocier pour toutes et tous du mieux possible, et cela par tous... et qu'elles passeront, l'essentiel étant, - quelles que soient les décisions quant à leur participation, qui seront prises par les différents mouvements partie prenante - par la discussion et le dialogue entre toutes et tous, de faire en sorte que le fossé ne se creuse trop entre les différents mouvements, et que tout sera mis en œuvre, au lendemain de ces élections, en commençant dès le second tour, pour se remettre ensemble et privilégier une union plus stratégique pour des scrutins (telles les Territoriales...) et des échéances autrement plus importantes, en ayant toujours à l'esprit surtout la nécessité de l'unité d'action et de mobilisation pour contraindre l'Etat à négocier une véritable solution politique globale pour la Corse et son peuple.

A chacune et chacun de s'en convaincre et de s'y atteler.

Pierre Poggioli